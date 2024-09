Navio de Guerra Japonês Através o Estreito de Taiwan

Um navio de guerra japonês atravessou pela primeira vez o Estreito de Taiwan na quarta-feira, numa tentativa de enviar uma mensagem à China . Pequim disse estar “muito vigilante” e pediu ao Japão que se abstenha de perturbar a estabilidade entre os dois lados do estreito. Esta quinta-feira, foram detetados ao largo de Taiwan um total de 72 aviões chineses e oito navios de guerra.

O Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros pediu a Tóquio que se abstenha de perturbar a estabilidade entre os dois lados do estreito. Poucas horas depois da passagem do navio de guerra japonês, a Nova Zelândia disse ter enviado também um navio militar através do estreito, ao lado de um navio australiano. Os Estados Unidos, o Canadá e a Alemanha também atravessaram o estreito de Taiwan em várias ocasiões nos últimos meses, o que levou o Exército chinês a declarar “estado de alerta”.

Por volta das 13h00 , Taiwan informou que 29 aviões chineses adicionais foram detetados na manhã de quinta-feira. Destes, “21 cruzaram a linha média do Estreito de Taiwan”, sublinhou o ministério taiwanês.

Japão China Taiwan Estreito De Taiwan Relações Internacionais

