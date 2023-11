Navigator aumenta preço do papel até 7% na Europa

Uma visão económica e política do país e do mundo. Exclusiva. Com assinatura. Só os membros desta comunidade têm acesso. Para decidir de forma informada, e antes dos outros. Não queremos assinantes, queremos membros ativos da comunidade.uncoated woodfreeaumento estrutural dos valores de aquisição da maioria dos fatores de produção

essenciais para o fabrico de papel, o que torna os atuais níveis de preços insustentáveis”, afirma a Navigator num comunicado divulgado esta segunda-feira.

A empresa assinala também que, “em 2023 e 2024, quase 600 mil toneladas de capacidade de produção anual de UWF sairão da Europa. Esta saída de capacidade resulta quer de anúncios de fecho permanente de operação, quer de anúncio de conversão da capacidade para headtopics.com

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso. De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.Acumulou uma década de prejuízos até falir com estrondo em 2021. Agora nas mãos da Valérius, a empresa de Castelo Branco emprega 200 pessoas e já fatura 6 milhões. Conheça a história da recuperação. headtopics.com

Navigator sobe entre 5% e 7% preço do papel de impressão a partir de dezembroA empresa afirma que 'o ajustamento é necessário devido ao aumento estrutural dos valores de aquisição da maioria dos fatores de produção essenciais para o fabrico de papel, o que torna os atuais níveis de preços insustentáveis'. Consulte Mais informação ⮕

PS critica contrato de 49.500 euros de empresa municipal para ver jogos do BragaAgere disse que o contrato pretende assumir-se como uma espécie de “prémio” para os trabalhadores com absentismo zero. Consulte Mais informação ⮕

Reino Unido diz que empresa militar russa recruta mulheres para combateVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia Consulte Mais informação ⮕

Empresa militar russa recruta mulheres para combate, denunciam serviços secretos britânicosSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Reino Unido diz que empresa militar russa recruta mulheres para combateNas redes sociais foram colocados anúncios para recrutar 'mulheres para o Batalhão Borz, parte da empresa militar privada Redut' para cargos como 'francoatiradoras e operadoras de veículos aéreos não tripulados'. Consulte Mais informação ⮕

Empresa de Braga ganha contrato de 7 milhões no metro ParisEmpresa do grupo DST ganhou um contrato de sete milhões de euros para executar o novo centro de exploração da Linha 18 do metro de Paris. Consulte Mais informação ⮕