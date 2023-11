NATO, G7 e UE condenam lançamento de satélite espião norte-coreano

A NATO, os países do G7 e a União Europeia (UE) condenaram hoje o lançamento do primeiro satélite espião norte-coreano, considerando-o uma ameaça à paz e à estabilidade global e uma violação das resoluções da ONU. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, condenou"firmemente" o lançamento do satélite espião norte-coreano e acrescentou que Pyongyang"deve pôr fim à sua conduta perigosa".

"Condeno firmemente o lançamento de um satélite militar pela República Popular Democrática da Coreia, usando tecnologia de mísseis balísticos em violação de múltiplas resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas", declarou Stoltenberg em comunicado. O lançamento"aumenta as tensões e representa um grave risco para a segurança regional e internacional" e"a Coreia do Norte deve pôr fim à sua conduta perigosa, abandonar os seus programas nucleares e de mísseis balísticos e envolver-se na diplomacia de boa-fé", afirmou





Renascenca » / 🏆 5. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Olaf Scholz defende apoio sustentável da União Europeia à UcrâniaSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

União Europeia: 45% dos cidadãos de ascendência africana é alvo de racismoSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Medina alerta para impacto para Portugal do alargamento a leste da União EuropeiaSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »

Portugal abaixo da média da União Europeia na igualdade géneroSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Portugal ocupa 10.º lugar na União Europeia em número de artigos científicos publicadosEm números totais, Portugal contabilizou no ano passado 29.639 publicações científicas (artigos, revisões ou outros documentos), sendo a maioria (60,5%) de acesso aberto.

Fonte: Publico - 🏆 7. / 73 Consulte Mais informação »

António Costa defende 'pontes' entre União Europeia, países africanos e América Latina perante tensões e guerrasPrimeiro ministro pede aposta no 'desenvolvimento e paz'.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »