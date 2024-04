NATO anuncia apoio financeiro à Ucrânia

O secretário-geral da NATO anunciou, esta quarta-feira, um “quadro financeiro multianual” de apoio à Ucrânia, sem revelar o valor, para que o país invadido dependaOs países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) “vão discutir como é que a NATO pode assumir mais responsabilidade para coordenar a, anunciou Jens Stoltenberg, em conferência de imprensa no quartel-general da organização, em Bruxelas.

Questionado sobre o valor, o secretário-geral da Aliança Atlântica preferiu não comentar o valor, que é atribuído a fontes diplomáticas pelas agências de notícias.até à cimeira de Washington, em julho. “A Ucrânia tem necessidades urgentes e qualquer atraso em prestar apoio tem consequências no campo de batalha, precisamos de mudar a nossa dinâmica, com assistência estável e viável, para dependermos menos de contribuições voluntários e para que haja um compromisso da NATO”, justificou.“Moscovo tem de perceber que não vai conseguir vencer

