Natal Serrano regressa à Pampilhosa da Serra com tradições natalícias de 'outros tempos'

O Natal Serrano regressa à Pampilhosa da Serra entre os dias 7 e 17 de dezembro, com mais dias de atividade a recriar as tradições natalícias de 'outros tempos'. No programa está integrado o Festival do Medronho e da Destilaria e a confeção ao vivo da tradicional Filhó Espichada. O tradicional Natal Serrano instala-se no Mercado Municipal da Pampilhosa da Serra entre os dias 7 e 17 de dezembro, com mais dias de atividade a recriar as tradições natalícias de 'outros tempos'.

No Natal Serrano, não falta o calor da fogueira e os espetáculos de música popular que enchem o largo das festas de animação, anuncia a organização. 'O nosso Natal é verdadeiramente genuíno, diferente dos demais, comemorando verdadeiramente o Natal da serra, da família, dos afetos, dos abraços e da fogueira, e não tanto o Natal comercial do Pai Natal, no qual estas pessoas não se identificam', explicou o presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, na apresentação do evento





