Narcotraficante procurado é visto em bar irlandês em Lisboa

Um dos narcotraficantes mais procurados em todo o Mundo, Christopher Vincent Kinahan, esteve num bar irlandês do Bairro Alto, em Lisboa. O cabecilha do cartel Kinahan, da Irlanda, tem por hábito escrever comentários no Google relativos aos lugares que visita e foi isso que permitiu fazer o mapa dos lugares onde o criminoso esteve nos últimos cinco anos.

