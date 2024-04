Narcotraficante procurado é localizado em Lisboa através de comentários no Google

Um dos narcotraficantes mais procurados em todo o Mundo, Christopher Vincent Kinahan, esteve num bar irlandês do Bairro Alto, em Lisboa. O cabecilha do cartel Kinahan, da Irlanda, tem por hábito escrever comentários no Google relativos aos lugares que visita e foi isso que permitiu fazer o mapa dos lugares onde o criminoso esteve nos últimos cinco anos.

