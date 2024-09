Nações Unidas alertam para 'catástrofe iminente' no Líbano após bombardeamentos israelitas

'Falsa' professora de Matemática deu aulas durante 30 anos.

Este bombardeamento israelita aconteceu depois de, em meados da semana passada, duas vagas de explosões simultâneas em milhares de aparelhos de comunicação de membros do Hezbollah terem feito 37 mortos e ferido quase 3.000 em diferentes partes do Líbano. Nações Unidas alertam para risco de "catástrofe iminente" com recente escalada de violência entre Israel e o Hezbollah

“Israel ultrapassou todas as linhas vermelhas”: Líder do Hezbollah promete “punição justa” pelas morte de 35 pessoas‘Ciberataque’ atribuído a Israel fez pelo menos oito mortos e mais de três mil feridos.

Líbano Hezbollah Israel Cessar-Fogo Nações Unidas

