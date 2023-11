Nabil Abuznaid. “Ainda nenhum português saiu” pela fronteira de Rafah

Terror"bateu à nossa porta e pode bater à vossa". Telavive pede solidariedade, cessar-fogo e regresso dos refénsO último balanço indica que, pelo menos, 76 palestinianos feridos e 320 pessoas - estrangeiras ou com dupla nacionalidade - já conseguiram sair da Faixa de Gaza.

“Já olhei para a lista das nacionalidades, mas ainda nenhum português saiu. Sei que são poucos, talvez apenas uma família”, referiu. Em declarações à Renascença, Nabil Abuznaid refere que a abertura da fronteira é um bom começo para se conseguir salvar pessoas.

“Estou feliz por ver algumas pessoas, que precisam de tratamento médico, a conseguirem cruzar a fronteira com o Egipto, bem como pessoas de várias nacionalidades. É uma medida que já vem atrasada, mas é uma boa medida. Estou certo de que mais pessoas vão conseguir sair hoje, pelo menos 400”, acrescenta.

O último balanço indica que, pelo menos, 76 palestinianos feridos e 320 pessoas - estrangeiras ou com dupla nacionalidade - já conseguiram sair da Faixa de Gaza por esta passagem. O embaixador da Palestina em Portugal lamenta ainda o bombardeamento ao campo de refugiados de Jabalia.“Não me parece que vá haver um cessar-fogo em breve porque as forças israelitas precisam de uma vitória. Mas como vejo este número grande de pessoas inocentes a morrerem passo a achar que não vai haver vencedores nesta guerra. É triste que Israel vai conseguir uma guerra após esta guerra”, refere.

