“Não temos combatentes aqui”: Israel diz que atacou túneis do Hamas, civis rejeitam

No inferno em que se transformou a Faixa de Gaza, não há sequer tempo para lágrimas. Cada minuto pode fazer a diferença entre viver ou morrer. “Perdi a minha família toda, todos os 15. Eram inocentes, o que fizeram de mal? Foram mortos, todos. A minha irmã em casa com as crianças, o meu irmão em casa com as crianças, todos os meus irmãos, não sobrou ninguém para além de mim e do meu irmão mais novo. Quinze pessoas”, relata o palestiniano Abdel Kareem.Abdel e muitos outros arriscam o que resta da própria vida, escavando com as mãos cada palmo de terreno.

“Estávamos sentados em paz, não fizemos nada, e de repente os ataques atingiram-nos um após o outro, e não entendemos nada, não temos nenhum combatente aqui, era um lugar seguro e protegido, porque é que isto nos está a acontecer?", questiona outro cidadão palestiniano.Loading...As ambulâncias foram as primeiras a cruzar a fronteira., os casos mais graves e que os hospitais de Gaza não tinham capacidade para tratar.

Numa operação sem precedentes em Israel, o grande objetivo passa pela libertação de reféns. São 240 homens, mulheres, crianças e idosos que estão nas mãos de operacionais do Hamas, escondidos nos túneis em Gaza. Em Telavive, Henrique Cymerman sublinha a importância dos esforços diplomáticos.

Na sequência deste motim foram detidas, pelo menos, 60 pessoas e mais de 20 ficaram feridas. Os passageiros, antes de serem transportados de helicóptero para um local seguro, esconderam-se no terminal.

:

SICNOTICIAS: Israel confirma ocupação em Gaza e dezenas de mortes de militantes do HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

SICNOTICIAS: Israel: animação recria momento em que dois irmãos foram raptados pelo HamasSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Israel diz que atacou militantes do Hamas dentro dos túneis em GazaMais uma noite de intensos bombardeamentos por parte de Israel, na Faixa de Gaz que mataram uma família de 18 pessoas. Israel diz que abateu 300 alvos, inclusive dentro dos túneis do Hamas.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Israel dá conta de três cidadãos reféns do Hamas com passaporte portuguêsO Hamas revelou esta tarde que vai libertar vários reféns não israelitas nos próximos dias. O anúncio foi feito na rede social Telegram pelo porta-voz do braço armado da organização.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Israel intercetou vários rockets lançados pelo HamasVários rockets do Hamas chegaram esta terça-feira a Telavive. Todos eles foram intercetados pelas forças israelitas.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: EUA e Israel estarão a estudar soluções para futuro de Gaza após o HamasOs Estados Unidos e Israel estarão a explorar opções para o futuro da Faixa de Gaza, após o fim do Hamas, avança a Bloomberg, citando fontes com conhecimento das discussões.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »