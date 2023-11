Não nos lancem poeira para os olhos

A Comissão nomeada para estudar a localização do novo aeroporto, talvez com a bola cristal usada nas projeções das autoestradas José Sócrates, empola a referência para 67 milhões de passageiros (mais 50% que a Eurocontrol).

Os portugueses estão fartos de comissões nomeadas/partidarizadas que levam a relatórios e conclusões "vazios". E se desta vez formos diferentes na questão do novo aeroporto na região de Lisboa?É inquestionável que a supranacional entidade formada pelos Estados-membros (neste momento 42+2 extra-Europa) é a líder técnica da aviação europeia.

Do seu estudo, no que toca a Portugal, conclui-se que a taxa anual (média) de crescimento do tráfego aéreo está a entrar na fase madura (0,8%), pelo que, no ano 2050, Lisboa terá 40 e poucos milhões de passageiros.

Na Europa, sem contar com a Turquia (é outro campeonato), acima de nós teremos Finlândia-Marrocos (1,6%), Hungria-Albânia (1,4%), Grécia-Croácia-Suécia (1,3%), Irlanda-Noruega (1,2%), Áustria (1%) e Dinamarca (0,9%).

2 – Olhemos, sem rodeios, para o que é realmente essencial e à medida do país: tenhamos a coragem de olhar de frente para Dublin O seu aeroporto-HUB está a 7 km do centro da cidade (Portela 5km), é base da companhia legacy Air Lingus – cuja frota é 2/3 da frota TAP, as duas privatizadas em 2015. O aeroporto-HUB Dublin tem uma pista operacional e uma pista cruzada (como a Portela pré-Vinci), não tem ligação ferroviária (Portela tem metro). Com esta infraestrutura, no ano anterior à pandemia, Dublin conseguiu ultrapassar Lisboa (33 milhões de passageiros versus 31).

