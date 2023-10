Não foi a bem, foi a mal. Marcelo veta decreto da TAP

Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em maio deste ano, na comunicação onde defendeu a demissão de João Galamba"Foi neste sentido que foram solicitados esclarecimentos complementares ao Governo. Infelizmente, as respostas, ontem recebidas, não permitiram clarificar na totalidade três aspetos que considero essenciais.

O fraseado do Presidente da República para explicar os tais"três aspetos essenciais" é suave mas implica substantivamente criticas muito duras ao decreto do Governo."Transparência" - ou falta dela, na visão do Chefe de Estado - é a palavra-chave. Surge cinco vezes na comunicação presidencial.

Depois para dizer que"no entanto, o conteúdo do diploma - que é determinante, porque constitui a única lei que condiciona as decisões administrativas subsequentes -, suscitava múltiplas dúvidas e reticências à luz da desejada máxima transparência do processo.

E entre uma razão e outra refere"a questão de o diploma admitir que a TAP possa alienar ou adquirir, antes mesmo da decisão de venda, quaisquer tipos de ativos, sem outra mínima precisão ou critério, o que vai muito para além da projetada integração da Portugália na TAP, SA."

A comunicação do PR foi tornada pública pelas 17h10 e uma hora depois António Costa reagia, com um lacónico comunicado:"O primeiro-ministro regista as preocupações de S. Exa. o Presidente da República que serão devidamente ponderadas."

