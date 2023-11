'Não falei com ele, mas tenho a certeza de que já está a pensar na 1.001.' Sérgio e a vitória mil de Pinto da Costa no Campeonato

e conseguiu um mês praticamente perfeito em três competições distintas, aproveitando para igualar o Benfica no Campeonato e pressionando o Sporting, que só joga esta segunda-feira no Bessa.Os dragões mantiveram a invencibilidade contra o Vizela, somando agora oito vitórias e um único empate, sendo que não sofrem golos dos vizelenses há quatro jogos consecutivos.

explicou o avançado português, que também recordou que já conhecia Jorge Sánchez da época passada no Ajax, sendo que o lateral mexicano também se estreou a titular pelo FC Porto este domingo. Não fomos tão acutilantes na segunda parte, tão fortes, mas é compreensível pelo decorrer do jogo e pela reação do Vizela.

“O facto de já se conhecerem também me passou pela cabeça, mas não foi decisivo. Foi a preparação do jogo. O Pepê é um jogador que explora muito o espaço por dentro, o João Mário é um jogador que gosta da largura e do outro lado precisava de alguém que também desse essa largura. headtopics.com

“Temos alguns jogadores novos numa zona muito importante, que é o setor intermédio. É preciso trabalhar.

