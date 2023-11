Número de palestinianos deslocados na Cisjordânia aumentou

“Neste período, o OCHA registou 171 ataques de colonos contra palestinianos”, aumentando também a “pressão sobre os palestinianos para saírem” em múltiplos casos “de assédio, invasão e intimidação”, refere-se no comunicado.

O OCHA alerta ainda que “os colonos também impuseram restrições de movimento, bloqueando estradas de acesso às comunidades palestinianas”, que descreve como “medidas que limitaram o acesso dos palestinianos a serviços e meios de subsistência essenciais”.

No total, o número de palestinianos deslocados pela crescente violência dos colonos desde 2022 ascende já a 1.933 e as demolições de casas por parte de Israel também obrigaram à deslocação de mais 2.400 pessoas entre 2022 e 2023, de acordo com o OCHA.

