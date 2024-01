Número de ordenações de padres diminui em algumas dioceses de Portugal

O reitor do Seminário dos Olivais é o responsável pelos futuros padres de Lisboa, Fátima, Santarém, Funchal, Aveiro, Portalegre e Castelo Branco, e admite que ‘nalgumas dioceses, o número de ordenações tem vindo a diminuir drasticamente’.Na Europa? Sim. Em termos mundiais, não. Em Portugal, globalmente, está a diminuir, em algumas dioceses está estável, noutras bastante mais diminuído.

Nos últimos 20, 30 anos temos tido o número de ordenações, em Lisboa, mais ou menos estável entre os dois e os cinco por ano. Claro que não corresponde às necessidades, porque há muitos padres mais idosos a falecer, mas a proporção entre padres novos e padres mais idosos tem vindo até a reordenar-se em Lisboa, devido a haver um grupo de padres novos a chegar. Agora, noutras dioceses, sim, tem vindo a diminuir drasticamente o número de ordenações.Leiria-Fátima, por exemplo, só tem um seminarista neste momento e já teve mais. Quando vieram para aqui, em 2010, tinham um grupinho de quatr





SolOnline » / 🏆 15. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Banco de Portugal prevê arrefecimento da economia e estagnação do emprego em PortugalO saldo orçamental deve chegar a uns impressionantes 1,1% este ano, mantém-se positivo no ano que vem, mas leva com o impacto de uma economia em arrefecimento acentuado, que deve crescer apenas 1,2% no ano que vem (cerca de metade do ritmo de 2023) e com o emprego a avançar uns míseros 0,1%, diz o banco central

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Eleições legislativas em Portugal prometem campanha judicializadaA crise política teve origem na Operação Influencer e as polémicas sobre as ações dos CTT e a casa de Espinho antecipam uma campanha dominada por casos de justiça, ‘à americana’.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Empresário Reinhold Würt tem forte ligação com PortugalO empresário Reinhold Würt tem uma forte ligação com Portugal há mais de 30 anos, sendo proprietário de uma casa na Quinta do Lago. Além disso, é um admirador da cultura portuguesa e do artista plástico José de Guimarães.

Fonte: SolOnline - 🏆 15. / 62 Consulte Mais informação »

Fim do IVA zero em PortugalA medida do IVA zero (0%) chega ao fim em Portugal após oito meses e meio de alívio fiscal. O governo estima um alívio de 550 milhões de euros, o que representa menos 55 euros em IVA por habitante.

Fonte: dinheiro_vivo - 🏆 13. / 63 Consulte Mais informação »

Portugal em último lugar na literacia financeiraPortugal ficou em último lugar na zona euro em um estudo sobre literacia financeira da população. A falta de conhecimento financeiro é preocupante.

Fonte: Renascenca - 🏆 5. / 83 Consulte Mais informação »

Alterações nas regras de licenciamento de obras em PortugalA maioria das 26 medidas que vêm alterar as regras no licenciamento de obras e na reclassificação dos solos vão entrar em vigor a 4 de março deste ano, de acordo com o diploma publicado esta segunda-feira em Diário da República.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »