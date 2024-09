Número de mortos no desabamento de prédio em Saviano sobe para quatro

O número de mortos no desabamento de um prédio de dois andares no domingo em Saviano , cidade próxima de Nápoles, subiu para quatro, após o corpo de uma idosa ter sido retirado dos escombros, segundo as autoridades locais.

O corpo da idosa foi localizado pelos serviços de resgate durante a madrugada desta segunda-feira nos escombros do prédio, que fica na cidade de Saviano, no sul de Itália. Os dois netos da mulher - uma rapariga de 4 anos e um rapaz de 6 anos - e a mãe das crianças também morreram no desmoronamento do prédio e os seus corpos foram recuperados no domingo pelos serviços de resgate.

Inicialmente, foi relatado que o corpo da avó tinha sido retirado dos escombros no domingo, mas mais tarde, foi informado que o cadáver pertencia à mãe.O homem está em estado crítico no hospital, enquanto o rapaz não corre risco de vida, disseram fontes à agência de notícias ANSA. De acordo com as autoridades, suspeita-se que a explosão de uma botija de gás tenha provocado o desabamento do edifício.

Desabamento Itália Saviano Vítimas Fatais Botija De Gás

