O número de mega ricos na lista da Forbes aumentou e o clube dos 100 mil milhões de euros agora tem 11 membros. A matriarca da família Amorim é a 4ª pessoa mais rica da Península Ibérica e a 73ª mulher mais rica do mundo, com uma fortuna de 5,3 mil milhões de euros. A Forbes encontrou 2.781 multimilionários em todo o mundo - mais 141 do que em 2023 e mais 26 do que o recorde anterior estabelecido em 2021.

Isso significa que uma em cada 343 mil pessoas no mundo tem uma fortuna superior a um bilhão de dólares. Juntos, todos esses milionários têm uma fortuna de 14,2 trilhões de dólares (cerca de 13,1 trilhões de euros), dois bilhões a mais do que no ano passado. Comparado com a lista do ano passado, há 265 novos rostos. Na lista, destaca-se o francês Bernard Arnault, presidente e diretor-executivo da LVMH, que mais uma vez é considerado o homem mais rico do mundo, aumentando sua riqueza em mais 20 bilhões de euros em relação ao ano passado, agora estimada em 215 bilhões

