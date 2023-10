Número de idosos cresceu 57,4% em 12 anos no Brasil

O instituto responsável pelas estatísticas do Governo brasileiro informou que o total de pessoas com 65 anos ou mais (22.169.101) chegou a 10,9% da população brasileira.

"Ao longo do tempo a base da pirâmide etária foi se estreitando devido à redução da fecundidade e dos nascimentos que ocorrem no Brasil. Essa mudança no formato da pirâmide etária passa a ser visível a partir dos anos 1990 e a pirâmide etária do Brasil perde, claramente, seu formato piramidal a partir de 2000", explicou, num comunicado, Izabel Marri, diretora de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE.

O índice de envelhecimento chegou a 55,2 em 2022, indicando que há 55,2 idosos para cada 100 crianças de 0 a 14 anos. Em 2010, o índice era de 30,7. A região norte do Brasil é a mais jovem do país, com 25,2% da sua população com até 14 anos, seguida pelo nordeste, com 21,1%. As regiões Sudeste e Sul apresentam estruturas mais envelhecidas, com 18% e 18,2% de jovens de 0 a 14 anos, e as maiores proporções de idosos com 65 anos e mais (12,2% e 12,1%, respetivamente). headtopics.com

O IBGE também fez uma correção no número total da população do país. O segundo apuramento do Censo 2022 mostrou que o Brasil tem uma população de 203.080.756 habitantes, com 18.244 pessoas a mais do que no primeiro apuramento.

