Museu da Arte Proibida abre portas com 200 obras censuradas

Situado em Barcelona, o espaço exibe peças do século XVIII ao XXI, criadas por artistas como Goya, Picasso, Klimt, Warhol, Weiwei ou Banksy. Ao todo, são 200 obras retiradas do diálogo com a sociedade, por motivos políticos ou religiosos, agora disponíveis num museu que se apresenta como único no mundo

São 2 mil metros quadrados contendo obras que, por vontade de alguns, ao longo dos séculos, nunca deveriam ter chegado aos dias de hoje. O Museu da Arte Proibida abriu portas na passada terça-feira em Barcelona justamente com o objetivo de as mostrar.

Criado a partir da coleção de mais de 200 obras que o colecionador espanhol Tatxo Benet foi adquirindo desde 2018, trata-se do único espaço do mundo - situado na Casaespecialmente dedicado a peças que foram banidas, proibidas, censuradas ou denunciadas como nocivas com base em argumentos políticos ou religiosos.Maurício de Sousa: “Se sou uma 'rock star' da BD? Não tenho preocupação em colocar-me num pedestal. headtopics.com

