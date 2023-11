Municípios querem reaver 40 milhões de euros em IUC

Municípios querem reaver 40 milhões de euros em IUCPadre que denunciou 12 casos de abusos cometidos na Igreja condenado pelo Tribunal Patriarcal de LisboaClubes irritados com revolução na arbitragemEuromilhões sai em Portugal. Veja a chave sorteada“Todos os jogos são importantes, queremos ser campeões, queremos alcançar algo especial nas competições europeias

. O foco está no próximo jogo, queremos vencer o Chaves e depois lutar pela liderança”, disse esta sexta-feira Roger Schmidt na antevisão ao jogo de hoje com o Desp. Chaves, sem esquecer o jogo seguinte, na Liga, contra o líder Sporting.PortugalGolaço de Holsgrove dá vitória ao Estoril em casa do FC PortoLiga foi surpreendida pela apresentação feita pela FPF de uma proposta de modelo para a entidade externa que deverá gerir os árbitros e resolveu convocar os clubes. Exército de Libertação Nacional da Colômbia anuncia que vai libertar o pai do futebolista Luis Díaz nas próximas horasChegou a Lisboa ao final da manhã e à noite voltou à Arábia Saudita. Treinador joga esta sexta-feira a liderança da Liga saudita frente ao Al Fateh.Conselho de Arbitragem avançou sozinho com proposta para criar entidade externa para gerir os árbitros já na próxima época.Jorge Jesus está de luto pelo irmãoSporting vence Farense e fica mais perto da 'final four

OBSERVADORPT: Igreja condena padre que denunciou párocos suspeitos de abuso sexual de menoresPadre denunciou suspeitas de 12 casos de abuso sexual de menores e acabou por ser castigado pelo Tribunal Patriarcal de Lisboa ao pagamento de um salário e a um pedido de desculpas.

O Imposto Único de Circulação (IUC) é um imposto anual calculado com base na categoria do veículo. Os níveis de emissão de dióxido de carbono são considerados no cálculo do imposto apenas no caso dos veículos posteriores a 2007. Os veículos ligeiros anteriores a 1 de Julho de 2007 não pagam esta "componente ambiental" do IUC, mas a proposta do OE 2024 quer alterar isso. Ao incluir a "componente ambiental" no cálculo do IUC dos carros mais antigos, o agravamento do imposto pode resultar, em alguns casos, numa variação até 1000%. De quanto será, afinal, o aumento? E como é que o país está a reagir a esta proposta? O PQ explica e descomplica.Governo assume "compromisso": limite de 25 euros no IUC continua depois de 2024

