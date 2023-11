Municípios querem reaver 40 milhões de euros em IUC. Padre que denunciou 12 casos de abusos cometidos na Igreja condenado pelo Tribunal Patriarcal de Lisboa. Clubes irritados com revolução na arbitragem. Euromilhões sai em Portugal. Veja a chave sorteada. FOTO: Getty Images. Dificilmente sairá da reunião deste sábado à tarde um acordo entre Governo e sindicatos dos médicos

Apesar de admitirem que o Governo tem cedido nalgumas exigências, os sindicatos dizem que há desconfiança e acertos a fazer. "A forma como o Ministério da Saúde quer implementar a redução de horário, por exemplo, não é a mais correta. Após 24 horas da passagem de Ciarán chega uma nova tempestade. Precipitação poderá ser por vezes forte e acompanhada de trovoada. Realizada autópsia ao corpo da bebé retirada da mãe quatro dias depois de se saber que estava morta. Pais de Eva alegam malformações no rosto da menina, e esperam que a autópsia possa esclarecer a causa da morte. Padre que denunciou 12 casos de abusos cometidos na Igreja condenado pelo Tribunal Patriarcal de Lisboa. Menor em risco entregue à mãe com paradeiro desconhecido. Não foi dada "qualquer importância ao ponto de vista da criança", nunca ouvida pelos juízes conselheiros. Medida aprovada em Conselho de Ministros pretende combater a falta de professores. Ministro espera ter 1300 estagiários a lecionar 12 horas por semana no próximo ano letivo.

Padre denunciou suspeitas de 12 casos de abuso sexual de menores e acabou por ser castigado pelo Tribunal Patriarcal de Lisboa ao pagamento de um salário e a um pedido de desculpas.

O Imposto Único de Circulação (IUC) é um imposto anual calculado com base na categoria do veículo. Os níveis de emissão de dióxido de carbono são considerados no cálculo do imposto apenas no caso dos veículos posteriores a 2007. Os veículos ligeiros anteriores a 1 de Julho de 2007 não pagam esta "componente ambiental" do IUC, mas a proposta do OE 2024 quer alterar isso. Ao incluir a "componente ambiental" no cálculo do IUC dos carros mais antigos, o agravamento do imposto pode resultar, em alguns casos, numa variação até 1000%. De quanto será, afinal, o aumento? E como é que o país está a reagir a esta proposta? Governo assume "compromisso": limite de 25 euros no IUC continua depois de 2024.

Municípios querem reaver 40 milhões de euros em IUC. Governo estima receber 586 milhões de euros de imposto no próximo ano.

