Municípios podem cometer ilegalidade ao cancelar registos de Alojamento Local

Os municípios podem estar em risco de cometer uma ilegalidade se cancelarem os registos de Alojamento Local (AL) relativos à habitação própria permanente (HPP) que não tenham entregado o comprovativo de atividade até ontem. O alerta é dado pela Associação do Alojamento de Portugal (ALEP) que explica as câmaras municipais não têm forma de confirmar a natureza dos registos que não foram submetidos. Os proprietários de AL do país tinham de fazer prova, até esta quarta-feira, 13, da sua atividade.

De acordo com a Lei n.º 56/2023, de 06 de outubro, no âmbito do programa Mais Habitação, os titulares do registo de AL são"obrigados a efetuar prova, mediante apresentação de declaração contributiva, da manutenção da atividade de exploração, comunicando efetividade de exercício na plataforma RNAL - Registo Nacional de Alojamento Local, através do Balcão Único Eletrónico".Caso não o fizessem, está previsto o cancelamento dos respetivos registos, por decisão do presidente da câmara municipal da respetiva regiã





dinheiro_vivo » / 🏆 13. in PT Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Ministra portuguesa da Habitação defende regulação do alojamento localHouve uma larga discussão sobre a questão do alojamento local, a questão, no fundo, de um mercado que tem necessariamente, no imediato, de se regular (…) ou de se adaptar às necessidades da população”, disse à Lusa a ministra da Habitação portuguesa, no final da reunião desta terça-feira, em Gijón, Espanha. Em declarações via telefone, Marina Gonçalves indicou que “há um posicionamento comum” entre os ministros europeus — que responderam a uma proposta apresentada pela ministra alemã — sobre a “necessidade de fazer esta discussão com a Comissão Europeia”.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Problemas técnicos no sistema de entrega de comprovativo de atividade no Alojamento LocalAssociação do Alojamento Local em Portugal denuncia problemas técnicos no sistema de entrega de comprovativo de atividade, enquanto o Turismo de Portugal afirma não ter recebido indicações de falhas técnicas.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Meo investe em projeto social de alojamento universitário e combate à solidãoA Meo vai investir cerca de 80% do orçamento de comunicação destinado ao período do Natal na divulgação do “Partilha Casa”da Altice Portugal, na apresentação deste projeto que visa ajudar a colmatar o problema do alojamento universitário e da solidão entre os mais velhos em Portugal.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Saúde mental no local de trabalho: um tabu enraizado na cultura nacionalFilipa Palha, presidente da Aliança Nacional para a Promoção da Saúde Mental no Local de Trabalho (ASM), destaca a falta de investimento na literacia em saúde mental em Portugal e o estigma relacionado ao tema. O 1.º Congresso Nacional de Saúde Mental no Local de Trabalho começa nesta sexta-feira.

Fonte: ECO_PT - 🏆 3. / 89 Consulte Mais informação »

Conflito israelo-palestiniano: mais de três mil estudantes morreram em Gaza e na CisjordâniaA UNRWA, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados palestinianos, revelou que não pode atualmente levar ajuda ao norte da Faixa de Gaza. Os fundos adicionais ajudarão a cobrir os custos da guerra de Gaza, tais como a indemnização dos reservistas militares e o alojamento de emergência para os deslocados internos.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

Fã de Taylor Swift morre de insolação antes de concertoUm fã de Taylor Swift morreu de insolação antes de um concerto da cantora. A sensação térmica no local era de 59,3 graus.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »