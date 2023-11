Município de Leiria promove projeto para crianças sobredotadas

A autarca salientou que este programa tem também "o objetivo de criar competências ao nível das relações interpessoais, do saber estar em grupo e se conhecerem a si próprios para se poderem relacionar com os outros".

Anabela Graça revelou que o `Programa Investir na Capacidade` "tem tido um impacto muito importante nestas crianças na escola e nas turmas onde estão", ao longo dos sete anos que se tem desenrolado em parceria com a Associação Portuguesa de Crianças Sobredotadas e com a Escola de Educação e Ciências Sociais do Politécnico de Leiria.

Considerando que as "famílias necessitam muito de apoio", a vereadora anunciou que o programa inclui este ano um dia de formação para os pais, de modo a melhorar a sua capacitação. "Agora vamos também trabalhar com os professores destes alunos. Isto é, uma ligação entre os técnicos, os especialistas e os professores para perceberem qual é o impacto que este programa está a ter no dia-a-dia da criança e perceber o que é que os professores podem fazer no sentido de colaborarem com o programa", acrescentou.

Ao longo de 16 sessões quinzenais, que tiveram início no dia 28 de outubro, o programa visa desenvolver nas crianças o seu potencial, criatividade, interação social com os pares, maturidade emocional e competências motoras, através da realização de várias iniciativas.

:

VISAO_PT: Sistema de bicicletas partilhadas de Leiria arranca no primeiro trimestre de 2024Visão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

Fonte: Visao_pt | Consulte Mais informação »

RTPNOTICIAS: Região de Leiria alerta para mau funcionamento generalizado dos CTTA Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria (CIMRL) alertou hoje para o mau funcionamento generalizado dos CTT, com consequências graves no recebimento de pensões ou na receção atempada de faturas de serviços essenciais.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

ECO_PT: Castelo Branco eleita cidade criativa da UnescoJá são seis as cidades criativas que a Unesco identificou no território do Centro de Portugal: Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Leiria, Óbidos, Caldas da Rainha e Covilhã.

Fonte: ECO_PT | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Camas e berços vazios na praça do município em Jerusalém recordam reféns israelitas em GazaExposi&231;&227;o na pra&231;a do munic&237;pio em Jerusal&233;m evoca os mais de 200 ref&233;ns que est&227;o sequestrados pelo Hamas desde os ataques de 7 de outubro em Israel.

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »

OBSERVADORPT: Prisão preventiva para quatro dos 11 detidos por tráfico de droga no OesteO Tribunal de Leiria aplicou a medida de prisão preventiva a 4 dos 11 detidos por tráfico de droga nos concelhos de Óbidos e Peniche. Os oito restantes estão sujeitos a apresentações diárias à GNR.

Fonte: observadorpt | Consulte Mais informação »

CMJORNAL: Seis distritos do continente sob aviso amarelo por causa da agitação marítimaO IPMA colocou tamb&233;m os distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga sob aviso amarelo por causa da agita&231;&227;o mar&237;tima, prevendo-se ondas de noroeste com quatro a 4,5 metros

Fonte: cmjornal | Consulte Mais informação »