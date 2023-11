Mundial sim, mas gastar dinheiro com estádios não

Egito abre porta a estrangeiros e feridos pela primeira vez desde o início do conflito na Faixa de GazaCatarina viu as imagens do acidente de Ivo. Carro até lançou faíscasEscuteiro que abusava de criança atraso cognitivo profundo é afastado de menoresFOTO: Pedro Nunes/Reuters

Os portugueses estão de uma maneira geral agradados com a circunstância de o País, em parceria com a Espanha, Marrocos e ainda Argentina, Uruguai e Paraguai (estes três de forma pouco mais do que simbólica), organizar a fase final do Mundial de 2030. Mas dão um rotundo não à possibilidade de isso implicar a construção de novos estádios de futebol.

SICNOTICIAS: Juros dos depósitos em Portugal são cerca de metade da média da zona euroSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais.

DINHEIRO_VIVO: Consórcio de três empresas assume liderança do movimento B Lab PortugalO ​​​​​​​B Lab Portugal é um movimento composto por cerca de 30 empresas portuguesas e várias multinacionais com operação em Portugal.

OBSERVADORPT: Rússia leiloa apartamento de mulher de Zelensky na Crimeia por cerca de 440 mil eurosO apartamento de Olena Zelenska, a mulher de Zelensky, na Crimeia, foi leiloado pelas autoridades russas. Os cerca de 440 mil euros do imóvel vão ser usados para financiar a guerra, diz a Rússia.

VISAO_PT: Cerca de 5.600 crianças deslocadas em setembro devido a ameaça terroristaVisão | Notícias da atualidade nacional e internacional reportagens e multimédia

PUBLICO: Para cerca de 500 pessoas abriram-se as portas da Faixa de GazaA fronteira com o Egipto abriu pela primeira vez desde o início do conflito a 7 de Outubro para deixar passar feridos graves e detentores de passaportes estrangeiros, sobretudo mulheres e crianças.

OBSERVADORPT: Quase 40 hospitais com cerca de 90% dos serviços indisponíveisO Sindicato Independente dos Médicos (SIM) revelou esta quarta-feira que médicos e Governo não chegaram a acordo sobre os aumentos salariais, mas consolidaram os avanços negociais em outras matérias.

