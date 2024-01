Mundial de clubes terá formato alargado e distribuirá milhões de euros

A FIFA não olha a meios para atingir os seus fins. Quis organizar um mundial de clubes à escala planetária e vai distribuir milhões de euros entre 32 participantes. Benfica e FC Porto estão na elite do futebol mundial e, só por isso, vão receber no mínimo 50 milhões de euros. O Mundial de clubes vai ter um formato alargado e será disputado a cada quatro anos.

A edição de 2025 realiza-se nos Estados Unidos, entre 15 de junho e 13 de julho, e será um bom ensaio para o Mundial de seleções que terá organização conjunta dos EUA, Canadá e México. Se o princípio for seguido para outros mundiais, isso significa que Portugal, Espanha ou Marrocos poderão organizar o Mundial de clubes de 2029. A 21.ª edição do Mundial de clubes vai deixar de ter apenas os campeões das diferentes confederações da FIFA e o campeão nacional do país anfitrião e passa a ter 32 equipas, que são apuradas seguindo critérios desportivos das últimas quatro temporadas (2021-2024). Portugal vai estar representado pelo Benfica e pelo FC Porto por via do ranking europeu





