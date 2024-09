Multidão protesta por moradias em Portugal

Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNRFilho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuaisHassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelCom divórcio a decorrer, João Palhinha sofre pela ausência do filhoConheça a modelo sul-coreana de 80 anos que pode fazer história no...

A manifestação na capital algarvia enquadra-se na mobilização que teve lugar este sábado em cerca de 22 cidades portuguesas convocadas pela plataforma Casa Para Viver, em defesa do direito à habitação. De acordo com Ana Tarrafal, no Algarve a falta de habitações está relacionado com o facto de ser uma região em que o peso do turismo é grande e de a maioria dos trabalhadores ganharem o ordenado mínimo.

Para ele,"o PS fez pouco" pela habitação e"ainda é cedo para perceber o que irá fazer o atual Governo" de coligação entre o PSD e o CDS. "Os preços e as rendas das casas continuam a subir, a sobrelotação aumenta, assim como as barracas, as pessoas em situação de sem-abrigo e os despejos. A maior parte do nosso salário, senão todo , é gasta a pagar a casa. Desta forma, é inevitável que a pobreza aumente", referem os organizadores.

Protestos Direito À Habitação Portugal Casa Para Viver Mobilização Social

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Apoio para os professores deslocados dá para ir a casa todos os fins de semanaSubsídio mensal varia entre 150 e 450 euros, dependendo da distância da escola à residência fiscal do docente.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Incêndios: Espanha enviou para 248 militares e 82 meios para PortugalEspanha enviou ainda dois aviões Canadair para combater os fogos, ao abrigo do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.

Fonte: revistasabado - 🏆 19. / 53 Consulte Mais informação »

Chegou o Home Index: o primeiro indicador Ambiental e Social para os produtos para a casaA LEROY MERLIN introduz em Portugal o primeiro indicador ambiental e social para produtos da casa, bricolage e construção, orientando os consumidores para escolhas mais sustentáveis.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Portugal e Espanha acordam caudais diários para o Tejo e definição para o GuadianaAcordo relativo ao Alqueva permite ainda avançar com o projeto de captação de água na zona do Pomeirão, Beja, para abastecimento ao Algarve.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

União de Leiria vence em casa da Camacha e segue em frente na Taça de PortugalA União de Leiria, da II Liga portuguesa de futebol, passou hoje à terceira eliminatória da Taça de Portugal, após vencer por 2-0 no terreno da Camacha, que milita no Campeonato de Portugal.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »

União de Leiria vence em casa da Camacha e segue em frente na Taça de PortugalA União de Leiria, da II Liga portuguesa de futebol, passou hoje à terceira eliminatória da Taça de Portugal, após vencer por 2-0 no terreno da Camacha, que milita no Campeonato de Portugal.

Fonte: RTPNoticias - 🏆 18. / 55 Consulte Mais informação »