Multidão invade aeroporto russo à procura de judeus

Vários vídeos partilhados nas redes sociais mostram uma multidão a correr pelo aeroporto de Makhachkala, na Rússia, à procura de pessoas que teriam chegado de Telavive.Os autores do motim gritavam slogans antissemitas e"Allahu Akbar" (Deus é grande, em árabe), enquanto alguns agitavam bandeiras palestinianas. Num dos vídeos é possível ver um jovem a perguntar a um funcionário do aeroporto"onde estão os judeus?".

O Ministério da Administração Interna local avançou que as autoridades detiveram 60 participantes na invasão. Ainda assim nos vídeos disponíveis fica a ideia que seriam centenas as pessoas que aí se encontravam. O motim provocou ainda 20 feridos, incluindo alguns polícias. Dois dos feridos estão em estado crítico.

O motim terá tido início depois de um canal de Telegram local ter incentivado os participantes a reunirem-se no aeroporto na altura da chegada do voo e a procurarem todos os judeus presentes. Sergei Melikov, governador do Daguestão, condenou o motim no seu canal de Telegram:"Não há honra em insultar estranhos, revistando-lhes os bolsos à procura de passaportes!". headtopics.com

O gabinete do primeiro-ministro israelita pediu que a Rússia aja de uma forma decisiva para proteger"todos os seus cidadãos e todos os judeus". Também o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Israel avançou que o embaixador israelita em Moscovo está a trabalhar com as autoridades russas porque considera graves todas as tentativas"de prejudicar cidadãos israelitas e judeus em qualquer lugar".

Aeroporto russo alvo de motim contra a passageiros israelitas que chegavam de TelaviveMultidão enfurecida procurava pessoas que estavam a bordo do voo proveniente de Israel. Entoavam gritos antissemitas enquanto invadiram várias zonas das pistas de aterragem. Consulte Mais informação ⮕

Multidão invade aeroporto na Rússia por causa de voo proveniente de TelaviveSiga a atualidade internacional, vídeos e notícias sobre o que se passa no Mundo. Guerras, conflitos políticos e catástrofes naturais. Consulte Mais informação ⮕

Multidão no Sul da Rússia tenta atacar passageiros de vôo proveniente de IsraelGoverno israelita insta Moscovo a proteger judeus e cidadãos israelitas. Presidente ucraniano responsabiliza retórica anti-semita do Kremlin e da imprensa estatal russa. Consulte Mais informação ⮕

Presidente da República visita a MoldovaO Presidente da República inicia uma visita oficial à Moldova, a convite da sua homóloga moldava, Maia Sandu, com quem se irá encontrar. Consulte Mais informação ⮕

Turquia celebra 100 anos de república e de transformações radicaisA 29 de outubro de 1923, Mustafa Kemal Ataturk fundava a República Turca sobre as cinzas do Império Otomano. Da instauração do laicismo à introdução do alfabeto latino, passando pelos direitos das mulheres, foram várias as reformas introduzidas. Consulte Mais informação ⮕

Turquia celebra 100 anos de república e de transformações radicaisA 29 de outubro de 1923, Mustafa Kemal Ataturk fundava a República Turca sobre as cinzas do Império Otomano. Da instauração do laicismo à introdução do alfabeto latino, passando pelos direitos das mulheres, foram várias as reformas introduzidas. Consulte Mais informação ⮕