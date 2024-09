Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNR

Uma multidão atacou um estabelecimento comercial no Barreiro , perto de uma posto da GNR. O incidente ocorreu na tarde de hoje e envolveu cerca de 30 pessoas que arrombaram a loja e roubaram mercadorias.

A polícia ainda não divulgou detalhes sobre as circunstâncias do ataque nem se houve algum ferido.

Ataque Barreiro Lojas Polícia Multidão

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNRUm estabelecimento comercial foi atacado por uma multidão no Barreiro, perto de um posto da GNR. Os detalhes do ataque e as motivações por trás dele ainda são desconhecidos.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNRVídeo mostra um grupo de pessoas, homens e mulheres, a arremessarem diversos objetos contra a fachada do espaço.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNRUma multidão atacou um estabelecimento comercial no Barreiro, próximo a um posto da Guarda Nacional Republicana (GNR). A PSP fez detenções e apreensões de armas.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNRUm estabelecimento comercial no Barreiro foi atacado por uma multidão, perto de um posto da GNR. Detalhes sobre o incidente ainda não foram divulgados.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNRUma multidão atacou um estabelecimento comercial no Barreiro, perto de uma unidade da Guarda Nacional Republicana (GNR). O incidente envolveu quatro jovens que foram roubados com recurso a uma faca e sequestrados. Uma das vítimas foi forçada a entrar na mala do carro durante o sequestro.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNRUm estabelecimento comercial no Barreiro foi atacado por uma multidão. A polícia está investigando o incidente.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »