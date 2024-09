Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNR Filho de Ágata pediu transferência para estabelecimento prisional adequado a condenados por crimes sexuaisHassan Nasralla, o "líder carismástico e polémico" que fez do Hezbollah uma força militar capaz de enfrentar IsraelCom divórcio a decorrer, João Palhinha sofre pela ausência do filhoConheça a modelo sul-coreana de 80 anos que pode fazer história no...

"O que o país precisa hoje é do aumento geral e significativo dos salários, do aumento das pensões, de uma resposta ao Serviço Nacional de Saúde e de acabar com as transferências de recursos públicos para aqueles que fazem da doença um negócio. Precisa de uma resposta imediata para a habitação. Daquilo que eu ouvi, nada disso esteve presente nesta chamada negociação", criticou.

Questionado se deve haver eleições caso o Governo não seja capaz de fazer aprovar o seu Orçamento, o secretário-geral do PCP reiterou a posição que tem exprimido nos últimos dias."Nós fomos confrontados com essa situação há dois anos.

Depois do fim do encontro, o secretário-geral do PS afirmou que recusa um Orçamento do Estado com as alterações ao IRS Jovem e IRC propostas pelo Governo ou qualquer modelação dessas medidas. Ex-ministra da saúde foi ouvida na Comissão parlamentar de inquérito ao caso das gémeas luso-brasileiras que foram tratadas com o medicamento Zolgensma.Na próxima semana, o Governo vai entregar uma contraproposta ao PS, numa tentativa de "aproximar posições".Chefe de Estado destacou que lhe cabe apenas, e "daqui a um ano e um mês, marcar as eleições".

Multidão ataca estabelecimento comercial na Cidade Sol, BarreiroUm grupo de pessoas atacou um estabelecimento comercial na Cidade Sol, Barreiro, neste sábado. Um vídeo mostra homens e mulheres a arremessar objetos contra a fachada do espaço, que fica localizado a cerca de 100 metros de um posto da GNR.

