Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNR

Tudo aconteceu a 11 de junho deste ano. As vítimas, com idades entre os 18 e os 19 anos, foram abordadas junto à praia de Matosinhos. Ameaçadas com a faca, entregaram dinheiro, as carteiras e os relógios. Depois, mediante ameaças, tiveram de entrar para o carro de um dos jovens atacados. O ladrão preso no dia do crime seguia ao volante do automóvel e durante seis horas circulou com eles por diferentes locais.

Vídeo mostra um grupo de pessoas, homens e mulheres, a arremessar diversos objetos contra a fachada do espaço.Vítimas foram ameaçadas com uma faca pelos dois ladrões e forçadas a entrar para um carro. Uma delas foi mesmo presa na bagageira.

