Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNR

A Ucrânia é um caso invulgar, com o maior número de crianças da Europa colocadas numa vasta rede de orfanatos, internatos e instituições para deficientes, fechada e muitas vezes disfuncional. O Gabinete do Procurador-Geral confirmou este anúncio num comunicado de imprensa separado, declarando que"as crianças foram colocadas num local seguro".

Multidão ataca estabelecimento comercial no Barreiro perto de posto da GNRVídeo mostra um grupo de pessoas, homens e mulheres, a arremessarem diversos objetos contra a fachada do espaço.

