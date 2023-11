Mulheres e raparigas são raptadas e mantidas em condições desumanas no Sudão

Mulheres e raparigas estão a ser raptadas, forçadas a casar e mantidas em condições desumanas e degradantes semelhantes à escravatura em áreas controladas pelas Forças de Apoio Rápido (RSF) no Sudão, alertaram hoje as Nações Unidas. Há indícios de que pelo menos 20 mulheres estão a ser sujeitas a estas violações, e algumas destas só serão libertadas em troca de um resgate, de acordo com um comunicado da porta-voz do Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Liz Throssell

. As primeiras alegações surgiram no início do conflito na zona de Cartum, a capital do Sudão, que tem permanecido em grande parte sob o controlo das Forças de Apoio Rápido, esclareceu a porta-voz das Nações Unidas (ONU) através do comunicado. "Um dos relatos das testemunhas locais indicava que mulheres e raparigas tinham sido raptadas e detidas num local do distrito de Riyadh desde 24 de abril. Desde então, continuámos a receber relatos de raptos, com um número crescente de casos registados na região do Darfur (...) e na região do Cordofão", afirmou. Estes "relatos chocantes", disse, surgem "no meio de um aumento persistente de casos de violência sexual no país" desde o início dos combates entre as forças armadas e o grupo paramilitar RSF, há seis meses

:

EXPRESSO: Mulheres e raparigas estão a viver em situações similares à escravatura no SudãoSustentável. Ecológico. Responsável. Esta é a nova área temática do Expresso, onde discutimos um país económica, social e ambientalmente mais sustentável: Expresso | SER

Fonte: expresso | Consulte Mais informação »

RENASCENCA: Marcelo esclarece. Hamas dificulta forças moderadas da PalestinaDepois da conversa tensa com o representante da Palestina, o Presidente da Rep&250;blica garantiu que tamb&233;m teria criticado Israel caso o pa&237;s tivesse participado no Bazar Diplom&225;tico.

Fonte: Renascenca | Consulte Mais informação »

RTPNOTİCİAS: Forças ucranianas reivindicam pesadas baixas russas em assalto no lesteO Exército Ucraniano reivindicou hoje que as forças russas perderam no último dia quase quinhentos soldados e mais de trinta unidades técnico-militares nos ataques à cidade de Avdivka e outras áreas da frente leste.

Fonte: RTPNoticias | Consulte Mais informação »

DNTWİT: Forças ucranianas reivindicam pesadas baixas russas em assalto no lesteO Exército Ucraniano reivindicou esta sexta-feira que as forças russas perderam no último dia quase quinhentos soldados e mais de trinta unidades técnico-militares nos ataques à cidade de Avdivka e outras áreas da frente leste.

Fonte: dntwit | Consulte Mais informação »

SICNOTİCİAS: Operação da retirada de civis por Rafah e apoio internacional a IsraelSiga os programas de análise e opinião e os debates da SIC Notícias.

Fonte: SICNoticias | Consulte Mais informação »

PUBLİCO: Nasceu o primeiro bebé gestado por duas mulheres na EuropaBebé nasceu com 3,3 quilos. As mães recorreram ao sistema Invocell, que permite a partilha do desenvolvimento do embrião.

Fonte: Publico | Consulte Mais informação »