(termo usado em 2007 pelo então ministro da Economia e das Finanças italiano, Tommaso Padoa-Schioppa, para os “bebés grandes” que se recusam a deixar a casa dos pais) estão na moda e os filhos demoram cada vez mais a sair, uma mulher italiana decidiu recorrer ao poder judicial para obrigar os seus a voarem do ninho.

Depois de os ter incentivado a arranjar uma casa própria, visto que ambos tinham trabalho, ou a, pelo menos, contribuir com as despesas e ajudar nas tarefas domésticas, e estes não terem “ligado”, a mulher, de 75 anos, que não foi identificada pelos meios de comunicação social italianos, apresentou uma queixa judicial contra os dois filhos, de 40 e 42 anos, por não saírem de casa.

A decisão foi conhecida esta sexta-feira, tendo a mãe dos dois adultos, que vive em Pavia, saído vitoriosa. Apesar de a juíza Simona Caterbi ter começado por argumentar que era uma “obrigação de mãe fornecer abrigo” aos filhos, também apontou que essa já não se aplica, visto que eles “têm mais de 40 anos”, citou a agência italiana ANSA. headtopics.com

Em 2022, cerca de 70% dos italianos com idades entre os 18 e os 34 anos ainda viviam com os pais, de acordo com dados do Statista, um número que tem vindo a aumentar. E as razões para tal acontecer não são assim tão diferentes das descritas pelosPor isso, apesar de não ser crime os jovens permanecerem em casa dos pais até tarde, já têm ocorrido casos em que os pais recorrem aos tribunais.

Em 2020, como recorda o The Guardian, o tribunal supremo italiano rejeitou o recurso de um homem de 35 anos, que alegava que o seu salário anual de 20.000€ como músico não era suficiente e que precisava de apoio dos pais. O juiz rejeitou a acusação, dizendo que jovens adultos não têm direito a apoio financeiro dos pais.a continuar a sustentar financeiramente o filho de 28 anos, por este ter decidido continuar os estudos, em vez de arranjar um emprego. headtopics.com

