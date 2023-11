Mulher morre em explosão de engenho em cerimónia cristã na Índia

Vizela 0-2 FC Porto: Marca EustáquioTurista lituana morre afogada após ser arrastada por onda na zona das piscinas de Ponta DelgadaAvião com 189 passageiros aterra de emergência no aeroporto de FaroUma mulher morreu e 36 pessoas ficaram feridas este domingo, no sul da Índia, quando um engenho explosivo improvisado detonou durante uma cerimónia de oração cristã em que participavam mais de 2.000 pessoas.

A explosão ocorreu este domingo de manhã no Centro Internacional de Convenções Zamra, em Kalamassery, perto da cidade portuária de Kochi, onde se realizava uma reunião de três dias das Testemunhas de Jeová.

"A investigação preliminar revela que se tratou de uma explosão de um engenho explosivo improvisado", declarou à imprensa Darvesh Saheb, diretor-geral da polícia local.

