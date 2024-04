Mulher detida por cumplicidade no roubo e sequestro de agente da PSP

A mulher detida por cumplicidade no roubo e sequestro de um agente da PSP em Benfica negou nas primeiras declarações qualquer crime, referindo que na origem do caso esteve um encontro sexual , consentido e previamente combinado, com o polícia e mais dois homens, um dos quais desapareceu do local, segundo o relato da mesma. Na madrugada de segunda-feira, a mulher e o marido tentaram roubar o polícia com uma réplica de arma de fogo, em Algés, obrigando-o a dirigir-se a um multibanco.

O agente da PSP conduziu-os até casa e, sob ameaça, matou o homem com a arma de serviço, com um tiro certeiro no coração. A mulher foi mais tarde intercetada na via pública, já dentro do carro, quando se preparava para fugi

Mulher Detida Cumplicidade Roubo Sequestro Agente Da PSP Encontro Sexual Consentido

