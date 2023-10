Mulher desaparecida em Oliveira de Azeméis encontrada morta em ribeiro

A mulher de 64 anos que estava desaparecida desde quarta-feira em Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, foi encontrada esta sexta-feira morta num ribeiro próximo da sua residência, informou fonte da GNR.

Em declarações à Lusa, fonte do comando distrital de Aveiro da GNR referiu que o corpo da mulher foi localizado esta manhã por elementos da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro daquela fora de segurança.

"O corpo estava num ribeiro, a cerca de 800 metros do local onde supostamente terá caído", adiantou a mesma fonte.A mulher estava desaparecida desde as 15:00 de quarta-feira, em Macieira de Sarnes, no concelho de Oliveira de Azeméis, tendo estado a decorrer desde então operações de busca envolvendo os bombeiros e a GNR. headtopics.com

