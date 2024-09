Mulher desaparecida em Almada havia fugido do restaurante após discussão com o pai

Uma mulher que desapareceu em Almada durante um almoço de aniversário com o pai, na verdade, fugiu do restaurante após uma discussão. O pai, um coronel reformado do Exército brasileiro, havia relatado à polícia um possível rapto, mas a investigação revelou que a mulher estava bem e havia ido para o Hospital de Santa Maria por sentir-se mal.