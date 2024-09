Mulher dada como desaparecida em Almada apareceu em esquadra. Pai ocultou discussão à PSP"As vidas que eles preencheram irão recordá-los sempre": Dor profunda no adeus aos bombeiros mortos em incêndioMulher desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de Almada Defesa deu licença para venda de bens militares, mas tudo indica que não foi pedido o registo criminal do ex-militar.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre SA. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre.Festival ODE acontece este sábado e promete muita música, arte, desportos radicais e muito mais

Desaparecimento Almada Família Policia Esquadra

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



cmjornal / 🏆 26. in PT

Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Maria Luís Albuquerque é uma 'mulher capaz' com uma 'qualidade extraordinária'Carlos Moedas defende que o primeiro-ministro foi 'muito inteligente' ao escolher uma mulher. Em entrevista na SIC Notícias, o ex-comissário europeu aponta para uma 'alta probabilidade' de Maria Luís Albuquerque ficar no 'ciclo mais próximo' de Ursula von der Leyen.

Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »

Mulher desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de AlmadaPai e filha tinham ido visitar o santuário do Cristo Rei, antes de irem almoçar.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Mistério em Almada: mulher desaparece após ir ao WC num restauranteUma mulher de 38 anos desapareceu misteriosamente após ir à casa de banho num restaurante em Almada, onde estava a celebrar o aniversário do pai. A mulher e o pai viajaram desde Coimbra para Lisboa, tendo visitado Cristo-Rei e Cacilhas antes de entrarem no restaurante.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Segundo telemóvel de mulher desaparecida em Almada terá sido encontrado num hospital em LisboaFamília não sabia da existência de aparelho.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Vizinho viola mulher de 68 anos dentro da própria casa em AlmadaUma mulher de 68 anos foi vítima de violência sexual por um vizinho na sua residência no Bairro do 2.º Torrão, na Trafaria, Almada. O suspeito, um moldavo de 38 anos, invadiu a casa da vítima e manteve-a em cativeiro por mais de uma hora, cometendo atos violentos. A mulher conseguiu escapar e pedir ajuda aos vizinhos, que o capturaram.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Mulher Desaparece Durante Celebração de Aniversário do Pai em Restaurante de AlmadaUma mulher desapareceu sem deixar rasto durante uma celebração de aniversário do pai num restaurante em Almada. A mulher terá tido uma discussão com o pai e abandonado o local, dirigindo-se ao Hospital de Santa Maria, onde perdeu o telemóvel.

Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »