Mulher dada como desaparecida em Almada apareceu em esquadra. Pai ocultou discussão à PSP

Mulher dada como desaparecida em Almada apareceu em esquadra.

Mulher desaparece sem deixar rasto durante celebração de aniversário do pai em restaurante de AlmadaPai e filha tinham ido visitar o santuário do Cristo Rei, antes de irem almoçar.

Segundo telemóvel de mulher desaparecida em Almada terá sido encontrado num hospital em LisboaFamília não sabia da existência de aparelho.

