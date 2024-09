Mulher acusada de insultos racistas a crianças recorre à amnésia

Além de ser acusada de insultar duas crianças negras, Adélia Barros também está a ser julgada por ter injuriado os dois militares da GNR que a detiveram. Defesa tenta demonstrar que os insultos não eram dirigidos aos dois menores

“Ela só gritava ‘em terra de comunistas viva Salazar’”: mulher acusada de insultos racistas também provocou desacatos na GNRAlém de ser acusada de insultar duas crianças negras, Adélia Barros também está a ser julgada por ter injuriado os dois militares da GNR que a detiveram. Defesa tenta demonstrar que os insultos não eram dirigidos aos dois menores

