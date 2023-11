Muito provavelmente está a tomar os comprimidos de forma errada

Quando está com uma dor de cabeça e procura um analgésico, provavelmente não está a pensar na posição do seu corpo ao tomar o comprimido. Mas os cientistas afirmam que há uma posição eficiente para o medicamento fazer efeito mais depressa.

Ao engolirmos um comprimido, ele começa uma jornada longa e complicada pelo estômago, através dos intestinos torcidos e depois na corrente sanguínea. A absorção do medicamento é lenta e pode ser prejudicada pela postura do corpo.

Um estudo da Universidade Johns Hopkins descobriu que a postura ideal para uma absorção mais rápida não é sentar-se direito, na vertical, mas inclinar-se para a direita.inclinar-se para o lado direito depois de engolir um comprimido pode acelerar a absorção em cerca de 13 minutos headtopics.com

, comparando com ficar na posição vertical. Inclinar-se para a esquerda é um erro - retarda a absorção em mais de uma hora. A descoberta é baseada no que se acredita ser o primeiro modelo a simular a mecânica da dissolução de medicamentos no estômago humano num trabalho publicado na“Nunca pensei se estava a fazer certo ou errado, mas agora definitivamente penso nisso todas as vezes que tomo um comprimido”para testar o que acontece quando as pessoas tomam comprimidos em quatro posições diferentes.

É preciso também ter em conta que as simulações de computador são modelos úteis, mas simplificam muito processos que são complexos. A quantidade de líquido, gás e comida que está no estômago também pode afetar a digestão, mas os investigadores não incluíram na simulação. headtopics.com

