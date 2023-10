Mudar o Atlântico em quatro vagas (3): Inovar do mar ao prato

& Cia., que abriu portas em 1920 na comunidade piscatória de Matosinhos “e mantém o orgulho de dizer que faz o produto conforme era feito há 103 anos”, segundo Marco Ferreira, director de operações e qualidade da auto-intitulada “manufábrica”.

A sardinha, rainha destas conservas, mas também o carapau e a cavala recebem, ao longo do seu processo de transformação, “um cuidado diferente” das cerca de 120 operadoras de produção, conta Marco Ferreira. Há equipamentos para os processos que os exigem, “como a cravação e esterilização das latas”, contudo o embalamento (com papéis de diversas cores) permanece manual.

A tradição não exclui a modernização do processo. “Apesar de querermos continuar a ser muito tradicionais, naquilo que tem que ver com rastreabilidade e gestão de qualidade, queremos estar um passo à frente e estamos já algum tempo a trabalhar na digitalização dos processos”, esclarece o director., que permitiu digitalizar o processo de rastreabilidade e medir indicadores ambientais. headtopics.com

O projecto decorreu em duas fases, entre Outubro de 2017 e Junho de 2023, com um orçamento de cerca de 2,2 milhões de euros. Em 2020, foi distinguido com o prémio “Atlantic Ports and Blue Economy” na quarta edição dos prémios Atlantic Project Awards.

Para o coordenador do projecto Safer, acelerar a inovação no sector é a chave para atingir esse objectivo. Jose Manuel Emeterio é gestor de programas na Rede das Regiões Europeias para Aplicação das Tecnologias da Comunicação (ERNACT), sediada na Irlanda, que promove a transformação digital entre colectividades regionais e locais na União Europeia. headtopics.com

