Mudanças no serviço de acompanhamento espiritual aos doentes no maior hospital do país vão ser apresentadas esta quinta-feira. Em entrevista à Renascença o capelão do Santa Maria, padre Fernando Sampaio, admite que se levou “demasiado tempo” para pôr em prática a lei de 2009. Garante que os doentes “sempre foram respeitados na sua crença”, mas a partir de agora vai ser tudo feito de forma mais “regular, transparente e responsável”.

Diz ainda que a lei da eutanásia criou desconfiança nos utentes, que estão preocupados com a atual instabilidade no SNS.Há 14 anos que o paradigma da assistência religiosa nos hospitais mudou. À luz de um decreto de 2009, não é a Igreja – ou as igrejas – que têm direito a estar presentes para garantir este serviço, é o doente que tem direito a pedir e receber este apoio, independentemente da sua religião.o padre Fernando Sampaio. Capelão em Santa Maria há quase três décadas e coordenador nacional das capelanias hospitalares da Igreja católica, sabe bem como a assistência espiritual e religiosa ajuda a enfrentar a doença e o sofriment

