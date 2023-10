Muda a hora, não muda o tempo. Mantém-se o comboio de tempestades: todo o país em alerta domingo

Muda a hora, não muda o tempo. Portugal vai continuar a ser atingido por uma série de frentes chuvosas, o famoso comboio de tempestades, ao longo da próxima semana. Mas o mau tempo vai fazer-se sentir-se em força este fim de semana, sobretudo domingo: o país está todo sob alerta para chuva intensa, com avisos laranja para o Porto, Braga e Viana do Castelo e amarelo para os restantes distritos do país.

Choverá muito já este sábado, mas só no norte, onde o vento também soprará forte, com rajadas que podem ir além dos 70 km/h. Os avisos laranja para os três distritos nortenhos são válidos já para este sábado das 9h00 até às 3h00 de domingo. Há alertas amarelos para Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu e Coimbra das 15h00 e sábado às 12h00 de domingo.

O problema, uma vez mais, vem do facto desta depressão da tarde de domingo, dia 30, surgir em latitudes mais baixas, causando primeiro mau tempo na Madeira (toda em alerta laranja) e encaminhando-se depois para a Península Ibérica. headtopics.com

Soma-se a tudo isto o mesmo problema das últimas semanas: a Península Ibérica continua sob o forte efeito de um fluxo polar extremo (), os ventos que giram à volta do polo norte a enormes velocidades (300 a 500 km/h ou mais), e a grande altitude (7 a 10 km de altura) mas nem sempre de forma constante.

Durante a próxima semana o tempo instável deve manter-se e entrar assim em novembro. Melhorias, só mesmo, e com um grande talvez, no famoso verão de S. Martinho.

