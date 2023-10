MP investiga festa em creche que deixou crianças 'assustadas e a chorar' com balões que rebentaram

“Ele dizia que nos ia matar a todos”: Jovem morto pela mãe na Moita ameaçava a famíliaPolítico pró-russo baleado e hospitalizado nos cuidados intensivosAndré Ventura acusado de fazer montagem em publicação a criticar o GovernoO Ministério Público (MP) está a investigar uma queixa contra o Centro Social de Esgueira, em Aveiro, devido a alegadas irregularidades ocorridas na festa de Natal das crianças utentes da instituição em...

Em causa, segundo a mesma fonte, está uma queixa apresentada por um encarregado de educação relacionada com uma festa de Natal, realizada em 13 de dezembro de 2022, direcionada para as valências pré-escolar e ATL daquela Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS).

Na denúncia, o autor refere que durante a festa foram lançados vários balões que começaram a rebentar e deixaram várias crianças"assustadas e a chorar", colocando em causa a sua "integridade física e emocional". headtopics.com

O documento cita ainda uma educadora responsável pela sala do pré-escolar que disse ter visto algumas crianças a serem"atropeladas" e"pisadas" pelos mais velhos, adiantando que,"felizmente, ninguém se magoou".

Na resposta, a instituição referiu que durante a festa foram lançados balões e rebuçados, gerando"alguma confusão" entre as crianças que os queriam apanhar, sendo que, com o barulho da festa e de alguns balões que entretanto rebentavam,"algumas crianças assustaram-se". headtopics.com

Apesar de a situação ter gerado"alguma confusão", a IPSS realça que esta ocorrência foi rapidamente resolvida, sem que daí resultassem quaisquer danos graves para as crianças presentes. A instituição alegou ainda não ter tido conhecimento da denúncia, uma vez que até à data nenhum encarregado de educação manifestou, junto da direção, qualquer descontentamento ou pedido de esclarecimentos sobre o sucedido.

