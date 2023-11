Movimento Porta a Porta protesta em frente ao Parlamento Europeu

O número de tendas que o movimento Porta a Porta, Casa para Todos, montou nesta quarta-feira no jardim da Place de Luxembourg de Bruxelas, numa acção de protesto de elevada visibilidade que decorreu em frente do Parlamento Europeu, “é capaz de ser superior” ao número do parque público de habitação de muitos municípios portugueses — e eram só 25, assinalou o porta-voz dos manifestantes, André Escoval.

A comparação serviu para ilustrar os problemas no acesso à habitação a preços controlados no país, e a necessidade de o Governo avançar já com medidas que permitam “reverter” as políticas nacionais e europeias que levaram a uma “subida galopante” dos valores das rendas e das prestações dos empréstimos bancários, pondo fim a uma situação “calamitosa” e “insustentável: “Trabalhamos o mês inteiro para entregar o salário à banca ou aos senhorios, sem ter outra opção”, critico

:

