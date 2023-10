Movimento islamita Hamas relata “combates violentos” na Faixa de Gaza

O movimento islamita Hamas relatou hoje estar envolvido em"violentos combates" na Faixa de Gaza com as forças israelitas, que terão feito incursões terrestres em dois setores do território

“Estamos a enfrentar incursões israelitas em Beit Hanoun (norte) e Boureij (centro) e há combates violentos”, indicou o braço armado do Hamas, as brigadas Izz al-Din al-Qassam, em comunicado. O porta-voz do Exército israelita, Daniel Hagari, anunciou hoje que os militares vão ampliar as operações terrestres na Faixa de Gaza a partir de hoje, em paralelo com o bombardeamento do enclave.

“Como continuação da atividade ofensiva que realizamos nos últimos dias, as forças terrestres vão expandir a sua atividade esta tarde”, disse o porta-voz.A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) aprovou hoje, com 120 votos a favor, uma resolução que apela a uma “trégua humanitária imediata, duradoura e sustentada” em Gaza e à rescisão da ordem de Israel para deslocação da população. headtopics.com

