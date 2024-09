Motoristas de TVDE manifestam-se em Lisboa para exigir regras mais rígidas

São esperados 500 manifestantes em Lisboa para pedirem regras mais rígidas para regular o setor. Valor mínimo por quilómetro e tempo está de novo entre as reivindicações. Motoristas falam em"facilitismo" em trocar as cartas de condução entrangeiras por portuguesas. Foto: Rodrigo Antunes/Lusa

Os serviços TVDE podem enfrentar atrasos e cancelamentos durante esta segunda-feira, devido à manifestação de motoristas que vai começar no Campo Grand em Lisboa e segue até às escadarias da Assembleia da República.

Vítor Soares reforça, contudo, que a principal reivindicação se prende com os condutores que tiram a carta de condução fora de Portugal e a necessidade de crias regras mais rígidas.. Os exames finais para os motoristas terão de ser feitos no IMT . Achamos que neste momento está em causa também a segurança do passageiro ao andar no TVDE”, defende.

TVDE Motoristas Manifestação Regras Lisboa

