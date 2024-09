Motociclistas em Fátima recebem bênção dos capacetes

O fogo roubou-lhes teto e trabalho. Albergaria ainda está a acordar do pesadelo130 mil motociclistas na bênção dos capacetes, em Fátima Foto: Santuário de Fátima

A peregrinação motard realiza-se num contexto de elevado número de acidentes rodoviários com motociclos, o que leva a uma campanha de Sensibilização Rodoviária, através de vídeos, produzidos por diversas entidades e personalidades publicas."Deixo-vos um apelo para todos aqueles que irão circular nas estradas em direção ao Santuário de Fátima. Evitando excessos.

"Todos vamos ouvindo as notícias sobre acidentes com motociclos. Queríamos que esta edição fosse marcada por cuidado e responsabilidade", disse.Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo.

Motociclistas Fátima Bênção Dos Capacetes Segurança Rodoviária Acidentes

