Mostra de Cinema Anti-racista volta ao Porto para 10.ª edição sobre colonialismo

A mudança "boa" para o Cinema Batalha, que já estava planeada para 2022, permite albergar numa mesma casa todas as sessões, de entrada gratuita, e fazer coincidir esta reflexão sobre racismo com os 50 anos do 25 de Abril de 1974, "que não é só a democracia portuguesa mas também as lutas de libertação" e como também nesses países africanos se "contribuiu para a democracia portuguesa".

Entre os destaques dos filmes programados, nota para a sessão de abertura, pelas 21:15 de sexta-feira, com dois filmes de Sarah Maldoror (1929-2020), a `curta` "Monangambé" e a `longa` "Sambizanga", ambos casos ligados à luta anticolonial angolana.

" Reflete a publicação de livros de fotografia por fotógrafos internacionalistas e pelos próprios movimentos de libertação, entre os anos 1960 e 1980, no contexto da luta anti-colonial em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

A jornalista e ativista Diana Andringa conta com dois filmes em exibição: "Tarrafal -- Memórias do campo da morte lenta" (2010), no sábado pelas 17:15, e "Guiné-Bissau: Da memória ao futuro" (2019), no domingo à mesma hora.

